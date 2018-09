Ο Ολυμπιακός μετά την αναμέτρηση με την Μπέτις για το Europa League επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα και την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Πανιώνιο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν το 4χ4 στη Νέα Σμύρνη τη Δευτέρα προκειμένου να πάνε στο ντέρμπι της επόμενης αγωνιστικής απέναντι στον ΠΑΟΚ με τουλάχιστον δύο πόντους διαφορά.

Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ μάλιστα έκανε μια ανάρτηση στα social media από τη σημερινή προπόνηση των Πειραιωτών στον Ρέντη, παρουσιάζοντας τη σκληρή δουλειά που γίνεται για το ματς με τους κυανέρυθρους.

«Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται, ενόψει του αγώνα της Δευτέρας με τον Πανιώνιο!», ανέφερε το μήνυμα της ΠΑΕ.

Δείτε τη δημοσίευση της ερυθρόλευκης ΠΑΕ:

Η σκληρή δουλειά συνεχίζεται, ενόψει του αγώνα της Δευτέρας με τον Πανιώνιο! 🔴⚪ 👊💪 / The hard work continues, ahead of Monday"s match against Panionios! 🔴⚪ 👊💪 #olympiacos #training #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/CGEpmrSq0f

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 22 Σεπτεμβρίου 2018