A strong comment on climate 🌍change “Flooded Modernity” 🌊by @asmundhavsteen photo by my dad Viggo Puggaard . Le Corbusier’s villa Savoye portrayed as a sinking ship in the middle of Vejle fjord (my hometown) an art exhibition by @vejlekunstmuseum . . . #resetmodernity #sustainability #cradletocradle #closedlloop #hasmodernityfailedus # risingsea levels #climatechange #vejlekunstmuseum #design #architecture #artinthefjord #noplasticwaste #floatingart #mydad #ullapuggaard