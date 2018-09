Το καλοκαιρινό μεταγραφικό «παζάρι» μπορεί να τελείωσε για την Μάντσεστερ Γουνάιτεντ, αλλά δεν τελείωσαν και οι επιθυμίες για ενίσχυση στο ρόστερ του Πορταγάλου τεχνικού, Ζοσέ Μουρίνιο.

Νέος στόχος φέρεται να είναι ο 25χρονος Αργεντινός στράικερ, Μάουρο Ικάρντι, σύμφωνα με δημοσιεύματα από Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία. Οι «κόκκινοι διάβολοι» φαίνονται προετοιμασμένοι να δαπανήσουν μέχρι και 110 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον νεαρό φορ, ο οποίος την περασμένη σεζόν «κούνησε» τα δίχτυα 29 φορές σε 34 παιχνίδια, ενώ φέτος έχει ξεκινήσει με 1 ασίστ στα πρώτα δύο παιχνίδια.

Η σεζόν στο Όλντ Τράφορντ, δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους «οιωνούς» με απολογισμό 2 νίκες και 2 ήττες. Η ομάδα του 55χρονου Ζοσέ Μουρίνιο, μπορεί να έχει σκοράρει 6 γκόλ τις πρώτες 4 αγωνιστικές, αλλά φαίνεται ότι ο Ρομελού Λουκάκου, αισθάνεται «μοναξιές» στην κορυφή τις επίθεσης.

Μένει λοιπόν να φανεί αν όπου υπάρχει «καπνός» υπάρχει και «φωτιά» και αν το ενδιαφέρον των κόκκινων θα γίνει πιο επίσημο για τον Μάουρο Ικάρντι. Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι ο Μουρίνιο εξέφρασε πριν από λίγο καιρό παράπονα για την μεταγραφική ενίσχυση της Γουνάιτεντ και όλα δείχνουν ότι η διοίκηση της αγγλικής ομάδας σκέφτεται να κάνει κάποια «χατήρια» στον Πορτογάλο τεχνικό.

Manchester United manager Jose Mourinho wants to sign 25-year-old Inter Milan and Argentina forward Mauro Icardi. (Source: Le10 Sport) pic.twitter.com/wyaFpcKi8R

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 15, 2018