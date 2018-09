Σε τελετή μνήμης, με ενός λεπτού σιγή, συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι της Γένοβας, έναν μήνα μετά την τραγική κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι. Στις 11:36 το πρωί, ώρα Ιταλίας, τα καταστήματα κατέβασαν τα ρολά, τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα ταξί σταμάτησαν να κυκλοφορούν, το λιμάνι «βουβάθηκε» και όλοι σταμάτησαν την εργασία τους.

Στην πλατεία Ντε Φεράρι πολλά παιδιά και συγγενείς των 43 ανθρώπων, που έχασαν την ζωή τους κάτω από τα συντρίμμια της οδογέφυρας, και αθλητές τοπικών ομάδων ποδοσφαίρου πιάστηκαν απ΄ το χέρι και σχημάτισαν κύκλο, με κύριο αίτημα να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και να μην επαναληφθούν ποτέ πια τραγωδίες που είναι δυνατόν να αποφευχθούν και πρέπει να αποφεύγονται.

