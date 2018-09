Λαθρεμπορικό

H υπόθεση της κατολίσθησης στην εκπληκτική και παγκοσμίως γνωστή παραλία του Ναυαγίου της Ζακύνθου, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλωστε, η παραλία έχει ψηφιστεί στις 10 καλύτερες του κόσμου.

Εκείνο που ίσως δεν είναι γνωστό είναι η ιστορία πίσω από το πλοίο «Παναγιώτης» που βρίσκεται στη στεριά και από το οποίο πήρε το όνομα η παραλία.

Το Ναυάγιο της Ζακύνθου ή ο «Παναγιώτης», είναι ένα ναυάγιο πλοίου που προσάραξε στην απομονωμένη ακτή Άη Γιώργης της Ζακύνθου, και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα του νησιού.

Το ναυάγιο συνέβη την 1η Οκτωβρίου 1980, ενώ το πλοίο έκανε λαθρεμπόριο τσιγάρων. Το πλοίο λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και χαλασμένης μηχανής, βρέθηκε εκτός πορείας και σύντομα έπεσε στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου, προσαράζοντας εν τέλει στο κέντρο της ακτής.

Μέχρι τότε, η ακτή ονομαζόταν Άη Γιώργης, ενώ πλέον είναι ευρέως γνωστή απλώς ως «Ναυάγιο». Η παραλία βρίσκεται σε δυσπρόσιτο μέρος και μπορεί να προσεγγιστεί μόνο μέσω θαλάσσης ή αέρα.

Στην αρχή οι κάτοικοι είχαν θορυβηθεί εξαιτίας της περιβαλλοντολογικής καταστροφής που πίστευαν πως θα δημιουργούσε το συγκεκριμένο καράβι με το φορτίο του, και κατ" επέκταση και στον τουρισμό του νησιού. Όμως λίγο καιρό μετά αποτέλεσε πόλο έλξης για τουρίστες εγχώριους και μη, ενώ κατατάσσεται στις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας και του κόσμου.

Ιστορία του πλοίου

Το μηχανοκίνητο πλοίο «Παναγιώτης» έχει μια μακρόχρονη ιστορία, στην διάρκεια της οποίας άλλαξε ιδιοκτήτες και ονόματα. Συγκεκριμένα:

1937 – Ναυπήγηση του πλοίου στη Σκωτία με το όνομα «Saint Bedan» από την εταιρία Scott & Sons, στο Μπόουλινγκ Σκωτίας. Καθέλκυσή του στις 14 Ιανουαρίου 1937 με ιδιοκτήτρια την εταιρία J. & A. Gardner & Co. Ltd., με έδρα την Γλασκώβη Σκωτίας.

1964 – Μεταπώληση του πλοίου στους Έλληνες Μ. Γκιγκιλίνη και Σ. Κακασσίνα στη Θεσσαλονίκη και μετονομασία του σε «Μερόπη».

1966 – Μεταπώληση του πλοίου στον Ν. Κάλφα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και μετονομασία του σε «Χάρις».

1975 – Μεταπώληση του πλοίου στην εταιρία Π. Λυσικάτος & Co. με έδρα τον Πειραιά και μετονομασία του σε «Παναγιώτης».

1980 – Ναυάγηση του πλοίου την 1η Οκτωβρίου στη Ζάκυνθο.

Το πλοίο «Παναγιώτης» ήταν τύπου motor vessel / MV, συνολικού μήκους 48 μέτρων, πλάτους 8 μέτρων και βάρους 450 τόνων.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ναυαγίου δεν υπήρχε διαμάχη μέχρι την εκπόνηση από πλευράς του Δήμου Ζακύνθου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων μελέτης για την παρέμβαση στο ναυάγιο με σκοπό τη συντήρηση και την προστασία του.

Σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκε έγινε κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων από την πλευρά του ως φερόμενου ως συνιδιοκτήτη Αλέξανδρου Σουλάνη (με 30%, με τους άλλους δύο φερόμενους ως συνδιοκτήτες τους Παναγιώτη-Γεράσιμο Λυσικάτου με 50% και Ευστράτιο-Λαμπρινό Σταυράκη με 20%).

Η εκδίκαση της υπόθεσης στις 9-7-2016 απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, το καλοκαίρι του 2017 απορρίφθηκε εν νέου το αίτημα, και το πλοίο ως προσαραγμένο χαρακτηρίζεται «ναυγάγιο» και ανήκει πλέον στην απόλυτη δικαιοδοσία του Δημοσίου.

Κινηματογραφικά γυρίσματα

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2015, άρχισαν τα γυρίσματα στο νησί της Ζακύνθου καθώς στην Λήμνο και στην Αράχωβα από ένα κορεάτικο συνεργείο για την παραγωγή της σειράς «Απόγονοι του Ήλιου» (Descendants of the Sun). Η σειρά έχει λάβει καλές κριτικές και έχει υψηλό ποσοστό τηλεθεάσεων.

