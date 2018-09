Είναι λάθος ή μήπως είναι ευφυές σκηνοθετικό «εύρημα»;

Σε ένα εμβληματικό επεισόδιο του «The Simpsons», το «And Maggie Makes Three» (Και με τη Μάγκι γίναμε τρεις) του 1995, σε μια σεκάνς η Μαρζ λέει στον Χόμερ ότι είναι έγκυος στη Μάγκι. Ως εδώ, καλά. Αλλά, αν προσέξουμε καλύτερα, θα δούμε στο τοίχο, πίσω από τον καναπέ, κορνιζαρισμένη φωτογραφία της Μάγκι!

Ποιος το εντόπισε (και το έκανε βούκινο); Ο ίδιος ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, ο Ματ Σέλμαν. Στον λογαριασμό του στο Twitter, στις 4 Σεπτεμβρίου, ανάρτησε παγωμένο πλάνο της σεκάνς.

Maggie is in photo on wall behind Marge telling Homer she’s pregnant with Maggie pic.twitter.com/uckWDl8qWp

— Matt Selman (@mattselman) September 5, 2018