Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στο Σινσινάτι των ΗΠΑ έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε κεντρική πλατεία της πόλης, έξω από τράπεζα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αμερικανικά Mέσα Eνημέρωσης, άνδρας φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον ατόμων σε πλατεία της πόλης, με τον ίδιο, όπως μεταδίδουν, να έχει πέσει νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Αλλά ΜΜΕ κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ένα από τα θύματα βρέθηκε στο δρόμο και το άλλο στο εσωτερικό ενός καταστήματος. Ενας άλλος πολίτης που βρισκόταν στο σημείο της επίθεσης, υποστήριξε πως είδε μία γυναίκα να κινείται προς την Fifth Third Bank φορώντας ακουστικά, λίγο πριν δεχθεί τα πυρά του δράστη.

Shooting at a Cincinnati bank leaves two people dead and four others critically wounded https://t.co/RII18DTyyj pic.twitter.com/gOYrN439NT

«Άκουσα οκτώ πυροβολισμούς αμέσως έπεσα στο έδαφος και στη συνέχεια άρχισαν να έρχονται οι αστυνομικοί» δήλωσε στο CNN αυτόπτης μάρτυρας.

Eerie feeling right now all around Fifth Third Bank in downtown #Cincinnati. Active shooter investigation. pic.twitter.com/scWNznv5c9

— 𝙎𝙘𝙤𝙩𝙩 𝙁𝙤𝙧𝙙 (@ScottFordTVGuy) 6 Σεπτεμβρίου 2018