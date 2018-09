Κολυμβητική διαδρομή

Στις 14 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται η περίοδος των εγγραφών για το «Navarino Challenge» που θα πραγματοποιηθεί για 6η χρονιά στη Μεσσηνία και την Costa Navarino, 12 με 14 Οκτωβρίου 2018.

Στον κόλπο του Ναυαρίνου, εκεί που έγινε η ιστορική ναυμαχία που άλλαξε την ιστορία της Ελλάδος, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά με χρονομέτρηση η διαδρομή της κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης. Με την έγκριση της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας (ΚΟΕ) και την επιμέλεια του ομοσπονδιακού προπονητή των μεγάλων ελληνικών επιτυχιών, Νίκου Γέμελου θα διεξαχθεί το Ολυμπιακό άθλημα της κολύμβησης με συμμετοχή για άλλη μια φορά αρκετών λαμπρών Ελλήνων κολυμβητών.

Ο Νίκος Γέμελος δήλωσε σχετικά: «Λίγες ημέρες πριν τα Ναυαρίνεια, ανοίγουμε εορταστικά τις εκδηλώσεις με την κολύμβηση στο υπέροχο τοπίο του όρμου, στο πολύ όμορφο λιμάνι της Πύλου με την πολύτιμη βοήθεια του δημάρχου Πύλου-Νέστορος και των τοπικών επιχειρήσεων που πραγματικά στέκονται αρωγοί και υποστηρίζουν το Navarino Challenge για 6η χρονιά».

Η δεύτερη ημέρα του Navarino Challenge με αθλητικές δραστηριότητες όπως sup, κολύμβηση και αγώνες optimist & laser δίνει το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης που είναι ο Αθλητισμός Ενώνει (#sportsunitepeople)! Ελάτε λοιπόν και φέτος κολυμπήστε και ζήστε την μαγεία του Navarino Challenge!».

Για λίγες ημέρες ακόμα οι εγγραφές συνεχίζονται μέσω της ειδικής φόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link: http://activemedia.com.gr/product/navarino-challenge-2018/. Παράλληλα, η προπώληση πραγματοποιείται μέσω www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876, καθώς και στα σημεία προπώλησης του δικτύου Viva.

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge οι οποίοι θα κλείσουν το πακέτο διαμονής τους στο The Westin Resort Costa Navarino και θα επιλέξουν να λάβουν μέρος στα βασικά αγωνίσματα (τρέξιμο, κολύμβηση, SUP), θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα ν’ απολαύσουν δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων της διοργάνωσης, το οποίο περιλαμβάνει: Τae kwon do, αναρρίχηση, ποδηλατάδα, pilates, μπάσκετ, γκολφ, kick boxing, baby swimming, aqua aerobic, kids’ athletics, beach volley, tennis cross training, crossfit, beach yoga, πυγμαχία, beachathlon και αγώνα επίδειξης με σκάφη optimist & laser.