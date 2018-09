Στο Twitter

Η Μπρι Λάρσον αποφάσισε να τρελάνει τους φανς της με ένα μόνο tweet. Σε ανάρτηση της προκαλεί το Entertainment Weekly να «σπάσουν» το διαδίκτυο με τη συναρπαστική της ανακοίνωση.

Η απάντηση του EW έριξε φως στην παιχνιδιάρικη ανάρτηση της ηθοποιού αφού έγραψαν πως έχουν κάτι αρκετά Marvelous στο μυαλό τους.

Yes! Meet us here at noon ET. We’ve got something Marvel-ous in mind. 😉 — Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2018

Τα tweets της έβαλαν σε σκέψεις τους φανς, οι οποίοι φαίνεται πως περίμεναν να κυκλοφορήσει είτε κάποιο teaser ή φωτογραφίες της «Captain Marvel», ή ακόμη και να κάνει κάποια ανακοίνωση για τους «Avengers 4».

Τελικά το EW δημοσίευσε στο Twitter την επίσημη εικόνα της ηρωίδας, η οποία έχει κυριεύσει το εξώφυλλο του περιοδικού.

The future is female! Here’s your exclusive first look at @BrieLarson as @CaptainMarvel, the galaxy’s newest — and most powerful — star: https://t.co/EKfHhGIhUa pic.twitter.com/xhD00bdfF0 — Entertainment Weekly (@EW) September 5, 2018

Η ομώνυμη ταινία με πρωταγωνίστρια τη Μπριν Λάρσον έρχεται στη μεγάλη οθόνη το Μάρτιο του 2019. Η Captain Marvel είναι η πιλότος Carol Danvers, η οποία αποκτά τις δυνάμεις της και μεταμορφώνεται στην ισχυρότερη ηρεωίδα του MCU. Τα γυρίσματα της Captain Marvel έγιναν στην αεροπορική βάση της Νεβάδα και υπό οδηγίες ιπταμένων για να είναι πιο αληθοφανές το σενάριο.