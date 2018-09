Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος αντέδρασαν στη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ «Φόβος: Ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο» («Fear: Trump in the White House”).

Ο Γούντγουορντ, που αποκάλυψε το σκάνδαλο του Γουότεργκεϊτ, το οποίο οδήγησε σε παραίτηση τον πρόεδρο Ρόμπερτ Νίξον, αποκαλύπτει στο νέο του βιβλίο ότι πολλοί συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου αγνοούσαν κάποιες φορές τις εντολές του προκειμένου να περιορίσουν την επικίνδυνη συμπεριφορά του.

Αποσπάσματα του βιβλίου δημοσιεύθηκαν στην Washington Post την Τρίτη, ενώ το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου.

«Είναι απλώς ένα ακόμη βιβλίο», σχολίασε ο ίδιος ο Τραμπ στην εκπομπή Daily Caller.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σχολίασε με ανάρτησή του στο Twitter ότι οι δηλώσεις που στο βιβλίο αποδίδονται στον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις, στον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, αλλά και άλλους «είναι κατασκευασμένα ψεύδη, μια εξαπάτηση του κοινού».

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing?

Το βιβλίο παρουσιάζει το συνταρακτικό πορτρέτο ενός προέδρου ακαλλιέργητου, ευέξαπτου και παρανοϊκού, τον οποίο οι υπουργοί και οι συνεργάτες του μοχθούν σε μόνιμη βάση να τον ελέγξουν για να αποφύγουν τα χειρότερα.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που συνέλεξε ο Μπομπ Γούντγουορντ, μετά την επίθεση με χημικά, τον Απρίλιο του 2017, που αποδόθηκε στο καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον στρατηγό και του είπε ότι θέλει να σκοτώσουν τον Σύρο πρόεδρο. «Να το σκοτώσουμε το μπουρδέλο! Εμπρός! Πάμε εκεί κάτω και τον σκοτώνουμε!», φέρεται να είπε.

Αφού έκλεισε το τηλέφωνο, ο Μάτις στράφηκε σε έναν σύμβουλό του και του εξήγησε: «Δεν θα κάνουμε τίποτα απ" όλα αυτά. Θα είμαστε πολύ πιο μετρημένοι».

Σε χθεσινή του ανακοίνωση ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας απέρριψε τους ισχυρισμούς του βιβλίου ως «ένα μοναδικό είδος λογοτεχνίας της Ουάσινγκτον» και πρόσθεσε ότι «δεν έχω εκστομίσει ποτέ ούτε έχω ακούσει να λέγονται παρουσία μου» αυτές οι επιτιμητικές εκφράσεις.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς δήλωσε ότι το βιβλίο «δεν είναι τίποτα άλλο από κατασκευασμένες ιστορίες, πολλές από τις οποίες (προέρχονται) από δυσαρεστημένους πρώην εργαζόμενους, που ειπώθηκαν για να αμαυρώσουν την εικόνα του προέδρου».

Η Νίκι Χέιλι, πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, εξέφρασε τις αμφιβολίες της για την ιστορία σχετικά με τον Άσαντ.

«Έχω την ευχαρίστηση να είμαι παρούσα σε αυτές τις συζητήσεις (…) και δεν έχω ακούσει ποτέ τον πρόεδρο να μιλά για δολοφονία του Άσαντ», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους.

Σε ένα άλλο του tweet αργά το βράδυ της Τρίτης ο Τραμπ διέψευσε τους ισχυρισμούς του Γούντγουορντ ότι αποκάλεσε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον «χαζό Νότιο», αλλά και ότι αποκάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς «νοητικά καθυστερημένο».

The already discredited Woodward book, so many lies and phony sources, has me calling Jeff Sessions “mentally retarded” and “a dumb southerner.” I said NEITHER, never used those terms on anyone, including Jeff, and being a southerner is a GREAT thing. He made this up to divide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018