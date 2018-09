Σαν σήμερα γεννήθηκε

Ανδρες και γυναίκες ντυμένους με φανταχτερές κίτρινες στολές και ψεύτικα μαύρα μουστάκια, να χορεύουν κρατώντας βαλίτσες στους ρυθμούς του «I Want To Break Free» και του «Under Pressure», την ώρα που τα μεγαλύτερα hit των Queen ακούγονται από τα μεγάφωνα.

Με τον τρόπο αυτό επέλεξε η British Airways να τιμήσει τον Φρέντι Μέρκιουρι, τον τραγουδιστή θρύλο των Queen που σαν σήμερα γεννήθηκε.

Το παραπάνω event είναι μία μονάχα από τις εκατοντάδες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα ανά τον κόσμο, για να τιμήσουν την μνήμη του ταλαντούχου τραγουδιστή, που άφησε την σφραγίδα του στην παγκόσμια μουσική σκηνή με τραγούδια ύμνους όπως το «We will rock you», το «We are the champions», το «Bohemian Rhapsody» και το «Great Pretender». Ο frontman των Queen άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά, κι αυτό δικαιολογεί απόλυτα το γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ αντικαταστάτης του στην καρδιά των εκατομμύρια θαυμαστών του.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι ξεκίνησε την περιπέτειά του στη μουσική από τα εφηβικά του χρόνια, με το πενταμελές συγκρότημα Hectics στο κολέγιο της Βομβάης, όπου ήταν έγκλειστος. Εκεί, οι φίλοι του τού απέδωσαν το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Φρέντι, με το οποίο πορεύτηκε στην υπόλοιπη ζωή του.

Μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία, που παρέμεινε στην κορυφή των καταλόγων επιτυχιών στη Μ. Βρετανία για τουλάχιστον 9 εβδομάδες.

Η σόλο καριέρα του Φρέντι Μέρκιουρι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του "80. Πριν, όμως, κυκλοφορήσει το πρώτο του σόλο άλμπουμ, είχε εμφανιστεί με το όνομα Λάρι Λιούρεξ, ηχογραφώντας μια εκτέλεση του I Can Hear Music που πρώτοι είχαν πει οι Beach Boys.

Το 1990 επέστρεψε στο στούντιο, αυτή τη φορά για να ηχογραφήσει μαζί με τους Queen το άλμπουμ Innuendo, το τελευταίο πριν αποσυρθεί από τη δισκογραφία.

Λίγους μήνες αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο Φρέντι Μέρκιουρι έπασχε από τον ιό του AIDS. Σαράντα οκτώ ώρες μετά, στις 24 Νοεμβρίου του 1991, έχασε τη μάχη για τη ζωή.