Η Χίλαρι Κλίντον δεν άφησε να πάει χαμένη η ευκαιρία του χθεσινού εορτασμού της Ημέρας Εργασίας στις ΗΠΑ και επιτέθηκε κατά του υποψηφίου για διορισμό δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο, Μπρετ Κάβανο, μεταδίδει το CNN.

Στο επίκεντρο της άσκησης κριτικής από την πρώην προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών βρέθηκαν προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις του Κάβανο που είναι σχετικές με τα δικαιώματα και τις ενώσεις των εργαζομένων.

Η Κλίντον υποστήριξε πως “τα δικαιώματα των εργαζομένων θα υποφέρουν” στην περίπτωση που επικυρωθεί ο διορισμός του αναφερόμενου εφέτη της Ουάσινγκτον, στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

“Με τον Κάβανο στο δικαστήριο, μία σκληροπυρηνική πλειοψηφία 5-4 μεταξύ των δικαστών θα είναι ακόμη πιο επιθετική, παίρνοντας το μέρος των εταιρικών κοινοπραξιών κατά των εργαζομένων,” έγραψε χαρακτηριστικά η Κλίντον στο Twitter.

The Roberts Court has dealt some big blows to workers and unions in the last few years. With Kavanaugh on the Court, a 5-4 hard-right majority would be even more aggressive in siding with corporations over people.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 3, 2018