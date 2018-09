Χορός

To εφημερόπτερo έχει 24 ώρες ζωής στη διάθεση του: 24 ώρες για να μεταμορφωθεί, να τραφεί, να αναπαραχθεί και τέλος, να πεθάνει. Το ταξίδι αυτό, του Mayfly, κατά την εξέλιξή του από προνύμφη σε ένα πλήρως ανεπτυγμένο έντομο χαρτογραφείται μέσα από την παράσταση The hour of the Mayfly που παρουσιάζει η πολυσυλλεκτική ομάδα των DUENDE.

Μία παράσταση έντονα σωματική, που χαρακτηρίζεται από ωμότητα και ευθύτητα, το Hour of the Mayfly δεν είναι ιδιαίτερα φορτισμένο με λεκτική επικοινωνία, αλλά το περιεχόμενό του αποτυπώνεται εν μέρει χορογραφημένο και εν μέρει με δομημένους αυτοσχεδιασμούς. Η χρήση ήχων θα εξελιχθεί από μουσική ακουστική και ambient σε δυνατό ηλεκτρονικό θόρυβο.

Η παράσταση είναι η 1η από τις πολλές μονόωρες ενότητες που ετοιμάζουν οι DUENDE. Κάθε μία θα βασιστεί σε ένα διαφορετικό είδος ζώου και θα αποτελέσει ένα πλήρες έργο ενώ η κάθε μία θα έχει διαφορετική αισθητική, διατηρώντας, ωστόσο, την πολυκλαδική (αντλoύσα από διάφορες τέχνες), σωματική γλώσσα της ομάδας.

To project URBAN ANIMAL

Το Hour of the Mayfly είναι η 1η “ώρα” ενός μακροπρόθεσμου παραστατικού project, του URBAN ANIMAL, το οποίο θα χτίζεται, ενότητα προς ενότητα, μέσα σε σειρά ετών ώστε να εξελιχθεί τελικά σε μία ενιαία 8ωρη παράσταση μιας νύχτας. Εμπνευσμένη από ένα μεσαιωνικό ιαπωνικό σύστημα μέτρησης του χρόνου, η “ώρα” κάθε ζώου- τοτέμ θα εξερευνά φυσικές ενέργειες, θρύλους, τραγούδια και ιστορίες, εμπνευσμένες από αυτό. Το πέρασμα κάθε ώρας θα σηματοδοτείται από μία στιγμή παύσης και περισυλλογής. Ο φυσικός χρόνος (το αρχαίο πέρασμα από το φως στο σκοτάδι και ξανά πίσω στο φως) θα συνυπάρχει με τον κωδικοποιημένο χρόνο (την σηματοδότηση και ονομασία κάθε ωριαίου διαστήματος). Στόχος είναι η ολοένα βαθύτερη επαφή με τη δική μας, μισοξεχασμένη, άγρια φύση. Όσο περνούν οι ώρες, οι θεατές, ελεύθεροι να έρχονται και να φεύγουν όποτε θέλουν, θα κληθούν να γίνουν από παρατηρητές συμμετέχοντες ώστε να δημιουργηθεί μία μικροκοινότητα.

Θεωρώντας ότι οι άνθρωποι είμαστε ζώα και με το πέρασμα χιλιάδων ετών, εξελιχθήκαμε, άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον φυσικό κόσμο γύρω μας, οι DUENDE υποστηρίζουν ότι πρόσφατα – πολύ πρόσφατα – εγκαταλείψαμε την φύση. Παρ΄όλα αυτά, είμαστε ζώα – ζώα της πόλης. Δεν είμαστε ούτε πλήρως εξημερωμένοι ούτε πραγματικά άγριοι. Το διαζύγιο που πήραμε από τη φύση είναι αυτό που εν τέλει σκοτώνει το πνεύμα της κοινότητας – τη συλλογική ανάγκη που μας βοήθησε να εξελιχθούμε πέρα από τα βασικά μας ένστικτα.

Λίγα λόγια για τους DUENDE

Είναι μία σύμπραξη καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο με κοινή αγάπη για το Ensemble Performace. Yπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του John Britton, οι DUENDE δημιουργούν live performance events, βασισμένα στον αυτοσχεδιασμό κάθε ένα από τα οποία είναι μοναδικό και δεν επαναλαμβάνεται. Δρουν σε θέατρα, dance studios, στη φύση και οπουδήποτε μπορεί να πραγματοποιηθεί μία performance. Κάθε χρόνο, πραγματοποιεί εντατικά 20ήμερα workshops αλλά και performance residencies σε όλο τον κόσμο. Η δουλειά των DUENDE είναι ένας συνδυασμός στοιχείων από το θέατρο, το χορό, το τσίρκο, τον αυτοσχεδιασμό, το site-specific performance και τη μουσική. Το θεμέλιο της είναι η επιτόπια επικοινωνία και διασύνδεση του κοινού με τον performer κι αυτό γιατί έχει βασιστεί στο Self-With-Others, έναν συγκεκριμένο τρόπο εκπαίδευσης του performer να λειτουργεί ως μονάδα στο σύνολο, ο οποίος αναπτύχθηκε & διδάσκεται από τον John Britton.

“Συλλογικά, επιτελούμε τον ρόλο του καλλιτέχνη για να καταλάβουμε πού είμαστε και να φανταστούμε πού μπορούμε να πάμε. Το κάνουμε αυτό ερχόμενοι σε επαφή με την καταπιεσμένη μας φύση, το ξεχασμένο περιβάλλον μας, τον συνάνθρωπό μας, και τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε εκ νέου την έννοια της κοινότητας. Μετά την κατάδυσή μας στο αρχέγονο σκοτάδι, ξεπροβάλλοντας από την αδόμητη κοινότητά μας, φέρνουμε το φως μας πίσω στον κόσμο που ξέρουμε και τον αλλάζουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της τέχνης”.

Συντελεστές:

Project managers: John Britton, Εύα Τσούρου

Created and performed by the Ensemble: Αιμιλία Σιαφαρίκα, Dariya Turbina, Εύα Τσούρου, John Gustaffson, Marco Aurelio di Giorgio, Manjari Kaul, Nεφέλη Σταματογιαννοπούλου ,Judita Vivas, John Britton, A Lix Konadu, Ειρήνη- Ερωφίλη Κλέπκου,Thekla Gaiti

Ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή 14 & Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου

Ώρα: 20.30

Θέατρο Rabbithole

Γερμανικού 20, Μεταξουργείο

Τηλ.: 210 5249903