Στο ποδόσφαιρο έχουν υπάρξει πολλά ανθρώπινα λάθη από διαιτητές και επόπτες παγκοσμίως, όμως αυτό που συνέβη στην αναμέτρηση της Πάτρικ Θιστλ με την Γκρίνοκ Μόρτον για την Τσάμπιονσιπ Σκωτίας δεν έχει προηγούμενο.

Με το σκορ 1-0 η γηπεδούχος σκόραρε με πανέμορφο σουτ του Ντούλαν στο 56′ με την μπάλα να περνάει καθαρά τη γραμμή και να βρίσκει τα δίχτυα και ο αντίπαλος αμυντικός έδιωξε την μπάλα απο τα δίχτυα σε πλάγιο από τα νεύρα του. Ο διαιτητής έδειξε σέντρα, οι παίκτες πανηγύρισαν αλλά ο επόπτης είχε διαφορετική άποψη.

Ο βοηθός δεν κατάλαβε ότι πέρασε η μπάλα παρόλο που ήταν πασιφανές με τους παίκτες τον κόσμο και γενικότερα άπαντες στο γήπεδο να απορούν. Τελικά μετά από κοινή απόφαση με τον διαιτητή, ο οποίος κατάφερε να πειστεί, το γκολ ακυρώθηκε και οι παίκτες της Πάρτικ συνέχισαν το ματς από πλάγιο.

🤔 Over the line? You decide. pic.twitter.com/tG24Xil8Md

