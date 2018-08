Θέμα βιβλίου

Οταν ο Τζορτζ Στίβενς έπεισε τρεις από τους κορυφαίους αστέρες του Χόλιγουντ να κατευθυνθούν προς το Δυτικό Τέξας για να συμμετάσχουν σε μια κινηματογραφική ταινία, δεν μπορούσε να προβλέψει ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ένα επικό δράμα με τραγικό τέλος.

Ο Ντον Γκράχαμ, καθηγητής Αγγλικών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο με τίτλο «Giant: Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Edna Ferber and the Making of a Legendary American Film» με θέμα τα γυρίσματα της θρυλικής αμερικανικής ταινίας «Ο Γίγας» παραγωγής του 1965.

Σύμφωνα με το FOX news, ο συγγραφέας του βιβλίου απέκτησε πρόσβαση στο υλικό του Τζορτζ Στίβενς από την ταινία και ανακάλυψε αναπάντεχες ιστορίες πίσω από τις κάμερες.

Το υλικό είναι αρχειοθετημένο στη βιβλιοθήκη Margaret Herrick στο Μπέβερλι Χιλς, η οποία λειτουργεί ως επίσημη βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ο Γκράχαμ είπε στο Fox News ότι ο Στίβενς ήθελε πολύ να φύγει από το Χόλιγουντ και να κάνει κινηματογραφικά γυρίσματα στη μικρή πόλη Μάρφα του Τέξας.

«Ήθελε να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον έλεγχο του στούντιο» εξήγησε ο καθηγητής Ντον Γκράχαμ. «Η πόλη Μάρφα του Τέξας ήταν η κατάλληλη. Ήταν πολύ μακριά από το Χόλιγουντ… Ο Στίβενς ήθελε να κερδίσει τους Τεξανούς, επειδή αισθανόταν ότι έπρεπε να το κάνει αυτό, θεωρώντας ότι ήταν ταινία του Τέξας… Θα μπορούσε να την κινηματογραφήσει στο Χόλιγουντ, αλλά το Χόλιγουντ ποτέ δεν θα έμοιαζε με το Τέξας».

Αλλά ο διάσημος σκηνοθέτης δεν χρειαζόταν να κοιτάξει μακριά για να βρεθεί αντιμέτωπος με μία ιστορία ζήλιας και αντιπαλότητας. Ο Ντον Γκράχαμ ισχυρίζεται ότι ο Ροκ Χάτσον ήταν 29 ετών και ο Τζέιμς Ντιν, 24 και συγκρούστηκαν στα πλατό.

«Ο Ροκ Χάτσον μισούσε απόλυτα τον Τζέιμς Ντιν και αντίστροφα» ισχυρίστηκε και πρόσθεσε: «Οι τσακωμοί ήταν συνεχείς σε όλα τα γυρίσματα. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ έπρεπε να μεσολαβεί μεταξύ των δύο».

«Έγινε πολύ καλή φίλη με τον Ροκ. Και ήταν πολύ καλοί φίλοι με τον Τζέιμς Ντιν επίσης. Κατά κάποιο τρόπο, οι δύο τους ανταγωνίζονταν για τη στοργή της, όπως και στην ταινία» αναφέρεται στο βιβλίο.

Ο Γκράχαμ υποστηρίζει ότι το αντισυμβατικό στυλ του Τζέιμς Ντιν εξόργιζε τους πάντες στα πλατό, ακόμη και την Τέιλορ.

«Τόσο ο Ροκ Χάτσον, όσο και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ μισούσαν τις μεθόδους και την αλλόκοτη συμπεριφορά του Τζέιμς Ντιν. Δεν στεκόταν, εκεί όπου έπρεπε να είναι, μουρμούριζε ή έκανε κόλπα με ένα μικρό σχοινί που είχε μαζί του. Ήταν πάντα απασχολημένος κάνοντας κάτι για να συλλάβει την πραγματικότητα του χαρακτήρα. Όμως οι άλλοι δύο ηθοποιοί ήταν εκπαιδευμένοι να στέκονται, να διαβάζουν τον ρόλο και να λαμβάνουν οδηγίες».

«Ο Τζέιμς δεν έκανε τίποτα από αυτά. Αυτό τους τρέλαινε. Και ο Στίβενς είχε προβλήματα με τον Τζέιμς. Διαφωνούσε μαζί του και ο Τζέιμς καθυστερούσε να εμφανιστεί. Ο Τζορτζ είπε κάποια στιγμή ότι δεν θα συνεργαστεί ποτέ ξανά με τον Τζέιμς Ντιν. Αποδείχθηκε αλήθεια» σημειώνεται στο βιβλίο.

Δεν ήταν μόνο η συμπεριφορά του Τζέιμς Ντιν που προκαλούσε νεύρα στον Χάτσον. Σύμφωνα με τον Γκράχαμ, ο Χάτσον μπορεί να ανησυχούσε ότι θα του κλέψει την αγαπημένη του φίλη.

Ο Ροκ Χάτσον και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ περνούσαν πολλές νύχτες πίνοντας βότκα και τρώγοντας σοκολάτα. Ο Ροκ εκτιμούσε πολύ τη φιλία της. Και μετά ο Τζέιμς Ντιν άρχισε να παρεμβαίνει. Ο Ροκ άρχισε να φοβάται ότι ο Τζέιμς θα του πάρει την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και την ταινία.

Ο Γκράχαμ αποκαλύπτει ότι η Ελίζαμπεθ Τέιλορ δημιούργησε πολύ στενή σχέση με τον Τζέιμς Ντιν, ο οποίος την εμπιστευόταν.

«Πάντα άκουγε τις ιστορίες του. Ο Ντιν την έβλεπε ως μητρική φιγούρα, επειδή είχε χάσει τη μητέρα του, όταν ήταν 9 ετών. Ο πατέρας του ήταν ένας ψυχρός άνθρωπος. Έτσι ο Ντιν έψαχνε τη μητρική φιγούρα σε κάθε γυναίκα με την οποία είχε φιλική σχέση».

Ο Τζέιμς Ντιν πέθανε το 1955 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ήταν μόλις 24 ετών.

Η Τέιλορ ήταν συναισθηματικό ράκος.

«Πέθανε την Παρασκευή και στη συνέχεια το Σάββατο, συνέχισαν τα γυρίσματα» αναφέρει ο Γκράχαμ. «Αλλά η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ήταν εκτός εαυτού. Τελικά αρρώστησε και νοσηλεύτηκε. Τα γυρίσματα σταμάτησαν για περισσότερες μέρες. Το πήρε πιο δύσκολα από όλους… Ο Ροκ Χάτσον ξέσπασε σε δάκρυα… Αλλά η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ήταν πιο συντετριμμένη απ" όλους», είπε.

Όταν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ρώτησε τον Στίβενς αν μπορούσε να πιστέψει ότι ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα μπορούσε να συμβεί, η απάντησή του φέρεται να ήταν «Ναι, μπορώ. Το επεδίωκε».

Ο Τζέιμς Ντιν, ο οποίος αγαπούσε τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, οδηγούσε την ολοκαίνουργια του Porsche Spyder, σε αγώνα στην Καλιφόρνια. Είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για το «Giant» και απλώς χρειαζόταν να ξαναδιαβάσει τις γραμμές για τη σκηνή, στην οποία μουρμούριζε.

Ο Στίβενς, ο οποίος ανησυχούσε για την αγάπη του Ντιν για την ταχύτητα, είχε υποψιαστεί ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Ανησυχούσε τόσο πολύ που πρόσθεσε στο συμβόλαιο όρο ότι ο Τζέιμς δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε αγώνες όταν άρχισε τα γυρίσματα της ταινίας» υποστηρίζει ο Γκράχαμ. «Εκεί στη Μάρφα οι ηθοποιοί πήραν αυτοκίνητα για να τα χρησιμοποιούν ενώ ήταν στην πόλη. Αλλά πήραν το αυτοκίνητο από τον Τζέιμς Ντιν, επειδή θα οδηγούσε πολύ γρήγορα για τους δρόμους εκεί έξω».

«Όταν ο Τζέιμς πήρε αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο, του είπαν: «Δεν μπορείς να οδηγήσεις επειδή θα σκοτώσεις κάποιον». Αλλά ποτέ δεν έδωσε προσοχή όταν του το είπαν».

Η ταινία «The Giant» βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες λίγο μετά το θάνατο του Τζέιμς Ντιν – και έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Επίσης άλλαξε για πάντα τις ζωές των Χάτσον και Τέιλορ, οι οποίοι κατέκτησαν την κορυφή του Χόλιγουντ.

Ο Τζορτζ Στίβενς, αναγνωρισμένος ως ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του κινηματογράφου, πέθανε το 1975 σε ηλικία 70 ετών από καρδιακή προσβολή. Ο Ροκ Χάτσον πέθανε το 1985 σε ηλικία 59 ετών από επιπλοκές του AIDS. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ πέθανε το 2011 σε ηλικία 79 ετών από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.

«Αυτή η ταινία τους έδωσε πραγματική ώθηση» αναφέρει ο Γκράχαμ. «Σίγουρα ανέδειξε τον Ροκ Χάτσον. Επιβεβαίωσε τη θέση της Ελίζαμπεθ Τέιλορ ως σοβαρής ηθοποιού. Και ο Τζέιμς Ντιν, ο οποίος είχε ήδη τεράστια φήμη από τις δύο προηγούμενες ταινίες του πέθανε περίπου δυόμισι εβδομάδες προτού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα».

«Τότε έγινε θρύλος, αλλά όλοι ήταν πολύ νέοι και υπήρχε μια αίσθηση ενθουσιασμού, όλοι αισθάνονταν ότι αυτή η ταινία θα ήταν πραγματικά τεράστια υπόθεση» αναφέρεται στο βιβλίο.