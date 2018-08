Ενοπλος σκόρπισε τον θάνατο στο Jacksonville Landing, στο κέντρο του Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, στις ΗΠΑ με τον πρώτο απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι σφαίρες έπεσαν βροχή σε χώρο όπου διεξαγόταν τουρνουά video games.

Το γραφείο του σερίφη της πόλης καλεί μέσω του λογαριασμού του στο Twitter τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών ενώ οι νεαροί διαγωνίζονταν σε video game.

Breaking: Reports of a shooting at the Jacksonville Landing during a Madden video game tournament in Jacksonville, Florida. Audio reveals sounds of gunfire during the tournament. pic.twitter.com/HOrW2yj24Q

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 26 Αυγούστου 2018