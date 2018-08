Με το τραγούδι του Aeroplane

Ηρθε η στιγμή το «Aeroplane» του να τον απογειώσει. Ο λόγος για τον Leon of Athens (κατά κόσμον Τιμολέων Βερέμης) ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία Folk/Singer-Songwriter του διεθνή διαγωνισμού τραγουδιού ‘Unsigned Only Music Competition’ με έδρα το Nashville της Αμερικής. Ο νεαρός Έλληνας τραγουδοποιός , ο οποίος τα ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, κατάφερε να ξεχωρίσει στη συγκεκριμένη κατηγορία με το τραγούδι του “Aeroplane”από το τελευταίο του album «Xenos» ανάμεσα σε 6000 συμμετοχές απο 95 χώρες. Οι νικητές του διαγωνισμού επιλέγονται από ένα πάνελ που αποτελείται από προσωπικότητες κύρους και συμπεριλαμβάνει διάσημους καλλιτέχνες αλλά και στελέχη της μουσικής βιομηχανίας μεταξύ των οποίων οι: Aimee Mann, Grouplove, O.A.R., Frank Foster, David Crowder, Aaron Shust, Jack Ingram, Lydia Loveless, καθώς και πολλοί ακόμη.

“Εδώ και χρόνια, είχαμε λίγους νικητές από την Ελλάδα, έτσι είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που βραβεύουμε τον Leon of Athens για την επιτυχία του στον διαγωνισμό. Το να κερδίσει κανείς το πρώτο βραβείο σε μία τόσο ανταγωνιστική κατηγορία είναι ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα και ο Leon of Athens αντιπροσωπεύει όλα εκείνα που έχει ένας σημαντικός καλλιτέχνης: δημιουργικότητα, μοναδικότητα και την ικανότητα να δημιουργεί μουσική η οποία θα έχει διάρκεια στο χρόνο.» δηλώνουν οι ιδρυτές του Unsigned Only”, Candace Avery και Jim Morgan.

O Leon of Athens θα πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο την τρίτη του περιοδεία μέσα στο 2018 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στην Ανατολική ακτή. Φέτος έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ παγκοσμίως όπως το South by Southwest, το Firefly Music Festival, το Okeechobee και το Summerfest ενώ τον Ιούνιο παρουσίασε τον νέο του δίσκο "Xenos" (Minos EMI) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.