Η ελληνική πλευρά πανηγυρίζει για το γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια», σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για την νέα ονομασία της ΠΓΔΜ, με βάση τη συμφωνία των Πρεσπών, ωστόσο πολλές φορές αυτός ο προσδιορισμός «απουσιάζει» ακόμη και από δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων τρίτων χωρών.

Πρώτα και κύρια, ο Ζόραν Ζάεφ και οι Σκοπιανοί είναι αυτοί που συνεχώς «ξεχνούν» τον επιθετικό προσδιορισμό, τραβώντας το «χαλί» κάτω από την επικοινωνιακή προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει ως εθνικά ωφέλιμη τη Συμφωνία των Πρεσπών, παρ’ όλα αυτά δεν είναι οι μόνοι.

Τόσο σε δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ουές Μίτσελ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον σκοπιανό ομόλογό του, Νικολά Ντιμιτρόφ, όσο και σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο επιθετικός προσδιορισμός «Βόρεια» δεν υπάρχει πουθενά -γίνεται αποκλειστική χρήση του όρου «Μακεδονία»- σε μια κίνηση που εκθέτει για ακόμη μια φορά την ελληνική κυβέρνηση.

Κι αυτό διότι, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ μετά την επίτευξη της Συμφωνίας, κληθείς να σχολιάσει την έλλειψη από το κείμενο της λέξης «Severna» (που σημαίνει βόρεια στα σλάβικα) τόνισε ότι ο ίδιος τάχθηκε εξ αρχής κατά της επιλογής η ονομασία για τα Σκόπια να είναι αμετάφραστη. Εξηγώντας, έκανε λόγο για «μια δύσχρηστη ονομασία που δεν θα την υιοθετούσε κανείς και θα έμενε σε όλους το «Μακεδονία», ενώ τώρα θα χρησιμοποιείται το «Βόρεια Μακεδονία» στη γλώσσα κάθε χώρας». Κάτι, ωστόσο, που ελάχιστες φορές συμβαίνει σε δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα μετά το 13ο λεπτό:

Ο «ηγετικός ρόλος» της Ουάσινγκτον

Μετά τη συνάντησή τους, ο αμερικανός υπουργός συνεχάρη τον Νικολά Ντιμιτρόφ για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντας τον «αρχιτέκτονα της συμφωνίας», εξέφρασε την αισιοδοξία του για επιτυχή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και μετέφερε την προσδοκία του Μάικ Πομπέο να υποδεχθεί τη «Μακεδονία» στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Press moment with A/S Wess Mitchell following our mtg with @SecPompeo at the @StateDept pic.twitter.com/K7s4e0AMh7

Επίσης, στη σχετική ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι ο αμερικανός ΥΠΕΞ συνεχάρη τον ομόλογό του «για την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών ανάμεσα στη «Μακεδονία» και την Ελλάδα», ενώ αμέσως παρακάτω αναφέρεται ότι η εφαρμογή της συμφωνίας «θα επιτρέψει την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ ως «Βόρεια Μακεδονία».

.@SecPompeo met with #Macedonia"s Foreign Minister Nikola Dimitrov. The Secretary expressed his support for the Prespa Agreement, the implementation of which will allow the country to join #NATO as North Macedonia and facilitate opening of accession negotiations with #EU. pic.twitter.com/RGMidHiSFj

— Heather Nauert (@statedeptspox) August 22, 2018