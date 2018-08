Ο πρώην δικηγόρος του Αμερικανού προέδρου Μάικλ Κόεν δεν πρόκειται να αποδεχτεί μια προεδρική χάρη, όπως υπογράμμισε την Τετάρτη ο συνήγορός του, μία ημέρα αφότου ο πελάτης του δήλωσε ένοχος για οκτώ κατηγορίες και υποστήριξε ότι ενήργησε κατ" εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αλλεπάλληλες τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, ο Λάνι Ντέιβις, ο συνήγορος του Κόεν, είπε ότι ο Κόεν δεν θέλει να έχει καμία σχέση με αυτό που θεωρεί κατάχρηση της εξουσίας του Τραμπ να απονέμει χάρες. Ο Κόεν αμφισβητεί επίσης την πίστη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κρίνει ακατάλληλο να ασκεί δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα πάντα με τον Ντέιβις.

«Δεν θα δεχτεί τίποτα και δεν θέλει τίποτα από τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Στην κατάθεσή του την Τρίτη ο Κόεν δήλωσε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ότι «ένας υποψήφιος για ομοσπονδιακό αξίωμα» του ζήτησε να φροντίσει για την καταβολή χρημάτων, πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016, ώστε να μην μιλήσουν δημοσίως δύο γυναίκες που υποστήριζαν ότι είχαν σεξουαλικές σχέσεις μαζί του. Δήλωσε ένοχος για φοροδιαφυγή, τραπεζική απάτη και παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας. Μολονότι δεν κατονόμασε τον Τραμπ, ο Ντέιβις σήμερα κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι εμπλέκεται άμεσα στην υπόθεση.

Ο Λάνι Ντέιβις πρόσθεσε ότι πιστεύει πως ο Κόεν έχει πληροφορίες που θα ενδιέφεραν τον Ρόμπερτ Μιούλερ, τον ειδικό εισαγγελέα που εξετάζει την ανάμιξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν αφενός «τη γνώση περί μιας συνωμοσίας για τη διαφθορά της αμερικανικής δημοκρατίας από τους Ρώσους» και αφετέτου «την παράλειψη αναφοράς αυτών των πληροφοριών στο FBI», είπε στο MSNBC.

Λίγο αργότερα, είπε στο CNN ότι ο Κόεν έχει πληροφορίες που θα ενδιέφεραν τον ειδικό εισαγγελέα «σχετικά με το αν γνώριζε ο Ντόναλντ Τραμπ εκ των προτέρων για την κλοπή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». Δώδεκα Ρώσοι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών κατηγορούνται στις ΗΠΑ για κυβερνοεπίθεση στα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δημοκρατικού Κόμματος και της προεκλογικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα να σχολιάσουν αν ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει χάρη στον Κόεν. Ωστόσο, ο ίδιος ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι δεν σχεδιάζει κάτι τέτοιο, με ανάρτησή του στο Twitter σήμερα. «Αν ψάχνει κανείς για κάποιον καλό δικηγόρο, σας παροτρύνω θερμά να μην προσφύγετε στις υπηρεσίες του Μάικλ Κόεν», έγραψε.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018