Οργή της Αγκυρας για το άσυλο στον Τούρκο

Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος σχολίασε η τουρκική κυβέρνηση δια του εκπροσώπου τύπου του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, τους χειρισμούς της ελληνικής δικαιοσύνης, όσον αφορά την χορήγηση ασύλου στους στρατιωτικούς που βρίσκονται στην Ελλάδα και κατηγορούνται ως υποκινητές του αποτυχημένου πραξικοπήματος της 15 Ιουλίου στην Τουρκία.

Με αναρτήσεις στο Twitter ο Ομέρ Τσελίκ κάνει λόγο για σκανδαλώδεις ενέργειες υπόθαλψης πραξικοπηματιών.

Όπως αναφέρει ο Τσελίκ, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει υποφέρει στο παρελθόν από πραξικοπήματα, γίνεται φανερό ότι η ελληνική δικαιοσύνη διέπεται από άλλου είδους κίνητρα, τα οποία την αναγκάζουν να παρεκτρέπεται της νομιμότητας, προστατεύοντας πραξικοπηματίες.

Οι πραξικοπηματίες είναι οι χειρότεροι εχθροί για το έθνος και το κράτος μας και όπως φαίνεται η ελληνική Δικαιοσύνη θέλει να συμμαχήσει μαζί τους, συνεχίζει προσθέτοντας πως οι πραξικοπηματίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι τρομοκράτες από την Δικαιοσύνη, και αυτό σκοπεύει να κάνει η Τουρκία.

We will resolutely continue our fight against coup plotters as we do against terrorism. In this fight, we will never forget who support terrorists by providing arms and who protect coup plotters by judicial decrees. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Αυγούστου 2018

Crystal clear that Greek judiciary sided with Turkey’s enemies and coup plotters with this decree. This is much more serious and shameful than supporting terrorism. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Αυγούστου 2018

Fight against coup plotters should also be based on principles likewise w/ the fight against terrorism. Double standards in fight against terrorism is tantamount to supporting terrorism. Judicial decrees which protect coup plotters are also tantamount to supporting coup attempt — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Αυγούστου 2018

Coup plotters are the most dangerous enemies of our nation and state. Greek judiciary is siding with enemies of Turkey with this decree. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Αυγούστου 2018

Greek Council of State has ruled that the coup plotter terrorists who fled to Greece after the failed coup attempt of 15 July will be granted asylum status. It is another scandalous decree by the Greek judiciary to protect coup plotter terrorists. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 22 Αυγούστου 2018

Υπενθυμίζεται ότι η βάση πάνω στην οποία κινήθηκε η Ολομέλεια είναι πως δεν αποδείχτηκε ότι ο εν λόγω αξιωματικός συμμετείχε στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 , καθώς επίσης και ότι ανήκε στο κίνημα των Γκιουλενιστών. Μάλιστα γίνεται αναφορά στους ισχυρισμούς του ότι διέπεται από τις αρχές του Δυτικού Πολιτισμού και ότι ανήκει στο κόμμα των Κεμαλιστών.

Μάλιστα η πολυσέλιδη απόφαση επικαλείται τη συνθήκη της Γενεύης.

Μεταξύ άλλων στο σκεπτικό αναφέρει πως «από κανένα αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο Τούρκος αξιωματικός υπήρξε μέλος της Φετουλαχιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης στην οποία η Τουρκική κυβέρνηση αποδίδει τον σχεδιασμό και την διάπραξη του πραξικοπήματος ή εν πάσει περιπτώσει εγνώριζε την οργάνωσή του».