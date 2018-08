Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς θα ήταν η φάτσα του Homer Simpson αν ζούσε στον κόσμο των τριών διαστάσεων αυτή η δισδιάστατη φιγούρα;

Λοιπόν, ο καλλιτέχνης 3D, Μιγκέλ Βάσκεζ (Miguel Vasquez) βάλθηκε να φιλοτεχνήσει μια ζώσα εκδοχή του χαρακτήρα που από πολλούς θεωρείται το πιο σπουδαίο καρτούν της ιστορίας.

Το αποτέλεσμα; Ολίγον τρομακτικό.

Ο ίδιος ο δημιουργός των «The Simpsons», ο Matt Groening αποφάνθηκε: «Είναι ακριβώς όπως βλέπω τον Homer στους εφιάλτες μου».

«Ω Θεέ μου. Ουάου. Ουάου, αυτό… Λοιπόν, αυτό θα είναι η καινούργια ταινία, ορίστε, ναι» δήλωσε στο «ΤΜΖ». «Θα το κάνουμε ακριβώς έτσι. Έτσι πρέπει να το κάνει κανείς!»

My 3D re-imagining of what Homer Simpson would look like in real life. pic.twitter.com/NVkyO65ItC

— Miguel Vasquez (@Itsmiketheboxer) 17 Αυγούστου 2018