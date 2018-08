Στη Θεσσαλονίκη

Θερινό σχολείο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) διοργανώνει από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ με τη σύμπραξη της ερευνητικής ομάδας «Ίκαρος», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Multidrone – HORIZON 2020.

Το θερινό σχολείο, που έχει θέμα «Deep learning and computer vision for drone imaging and cinematography», απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους Θετικών ή Πολυτεχνικών σχολών με μαθηματικό υπόβαθρο, στους οποίους θα δοθεί και βεβαίωση συμμετοχής. Σκοπός του είναι να παράσχει επισκόπηση των διάφορων θεμάτων υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης που συναντώνται στις εφαρμογές των drones στην κινηματογραφία.

Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου εκδρομή στα Μετέωρα, όπου θα γίνει κινηματογραφική λήψη στην περιοχή.

Στις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι εξής δύο δράσεις, οι οποίες είναι ανοιχτές για το κοινό:

-«Ηands-on programming workshop on drones» στην οποία θα γίνει γνωριμία με το περιβάλλον ROS, χρησιμοποιώντας Python για εφαρμογές βαθέων νευρωνικών, και θα υπάρξουν πρακτικά παραδείγματα video streaming.

-«Public Awarness Workshop on drones», κατά τη διάρκεια της οποίας θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών με σκοπό την κινηματογράφηση, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι βασικοί ομιλητές των διαλέξεων, που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα, είναι οι: Ιωάννης Πήτας, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Αναστάσιος Τέφας, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Νικόλαος Νικολαΐδης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Dr. Nico Heise, μέλος της Ομάδας Καινοτομίας της Deutsche Welle, Dr. Bruno Guerreiro, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Instituto Superior Técnico, Peter van Blyenburgh, ιδρυτής και πρόεδρος στη UVS International,Tim Koch, μέλος της Ομάδας Καινοτομίας της Deutsche Welle και José Ramiro Martínez de Dios, καθηγητής στο Universidad de Sevilla.