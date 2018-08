«Μέρα γιορτής» η σημερινή, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, όπως σημειώνει ο ίδιος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

«Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα του ΕSM και θα επανακτήσει την οικονομική της ανεξαρτησία» υπογραμμίζει σε μήνυμά του μέσω Twitter, υπενθυμίζοντας πως πριν από οκτώ χρόνια η Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας σοβαρότατες δυσκολίες, έχασε την πρόσβαση στις αγορές.

«Πριν από οκτώ χρόνια η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Η Ελλάδα είχε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έχασε την πρόσβαση στις αγορές. Εκτοτε η ελληνική οικονομία, ο ελληνικός λαός δούλεψαν πολύ σκληρά για να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα, να εκσυγχρονίσουν την οικονομία και να δημιουργήσουν ξανά ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν προκειμένου η ελληνική οικονομία να γίνει μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή οικονομία. Η Ελλάδα δεν θα είναι μόνη της. Ο ESM θα είναι ένας μακροχρόνιος εταίρος της Ελλάδας. Εχουμε συμφέρον να τα πάει καλά στο μέλλον η ελληνική οικονομία» σημειώνει ο κ. Ρέγκλινγκ.

Watch video statement by #ESM Managing Director Klaus #Regling on the conclusion of the Greek programme #ESMGreece pic.twitter.com/I9E3AsMEK2

— ESM (@ESM_Press) August 20, 2018