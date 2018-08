Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε με δριμύτητα το Σάββατο τη «λογοκρισία» που υφίστανται οι συντηρητικές φωνές στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «διακρίσεις» και χαρακτηρίζοντας «άρρωστη» τη στάση δύο τηλεοπτικών δικτύων.

Μολονότι ο Τραμπ δεν ανέφερε ούτε μία φορά το όνομά του, τα πρωινά μηνύματα που ανήρτησε στο Twitter φαίνεται ότι σχετίζονται με την «επίθεση» που δέχτηκε από τους κορυφαίους παρόχους του διαδικτύου την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς. Οι πλατφόρμες Facebook και Spotify του απέκλεισαν την πρόσβαση, ενώ και το Twitter έκλεισε την Τρίτη, για μία εβδομάδα, τον λογαριασμό του ακροδεξιού σχολιαστή.

«Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης κάνουν διακρίσεις σε βάρος των Ρεπουμπλικανών/Συντηρητικών» έγραψε ο Τραμπ υποσχόμενος ότι η κυβέρνησή του δεν θα το επιτρέψει αυτό, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Social Media is totally discriminating against Republican/Conservative voices. Speaking loudly and clearly for the Trump Administration, we won’t let that happen. They are closing down the opinions of many people on the RIGHT, while at the same time doing nothing to others…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018